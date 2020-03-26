Ученые обнаружили белок, который вызывает фиброз тканей

«Это поразительные результаты, которые показывают, что один белок способен вызывать такие серьезные повреждения. Наши результаты могут предложить новую возможность для предотвращения и лечения фиброза за счет нацеливания на Rbm7», - рассказывает один из авторов исследования Шизуо Акира.

Большинство тканей тела обладают необычайной способностью к регенерации. Однако при сбое в программе образуется слишком много соединительной ткани, что приводит к фиброзу и дальнейшей неправильной работе органа.Исследователи из Осакского университета определили новый белок, который играет главную роль в производстве избыточной рубцовой ткани. В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, они продемонстрировали, как белок Rbm7 вызывает гибель клеток после повреждении ткани, а затем набирает специфические иммунные клетки, которые приводят к фиброзу.Ученые спровоцировали фиброз легких у мышей с помощью блеомицина, химиотерапевтического препарата, известного данным побочным эффектом. Сначала они обнаружили, что производство Rbm7, малоизученного белка, увеличивается в легких с фиброзом. При обследовании клинических образцов пациентов с таким диагнозом, был обнаружен данный белок в большом количестве.