Ученые рассказали, как связана диета и микробиом кишечника

«По мере того, как мы узнаем больше о микробиоме кишечника и питании, мы понимаем, насколько они влияют друг на друга и, возможно, играют более важную роль в здравоохранении», - рассказывает Ли А. Фрейм, доктор медицинских наук, директор программ интегративной медицины Школы медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона.

«Этот обзор показывает, что инструменты измерения, которые в настоящее время находятся в нашем арсенале, неэффективны для выявления микробных и молекулярных сигнатур, которые могут служить надежными индикаторами здоровья и болезней», - подчеркивает Скотт Джексон, доцент кафедры клинических исследований Института.

Питание и диета оказывают серьезное влияние на состав кишечного микробиома. В свою очередь он влияет на ряд метаболических, гормональных и неврологических процессов. Такой вывод был сделан учеными из Университета Джорджа Вашингтона и Национального института стандартов и технологий США, которые провели обзор доступной по вопросу литературы. Он систематически оценивал текущее понимание взаимодействия между питанием и кишечным микробиомом у здоровых взрослых.В своем обзоре авторы обнаружили, что двунаправленная связь между диетой и кишечным микробиомом появляется по мере того, как проводится больше исследований. Авторы обнаружили, что работы в основном сосредоточены на преимуществах клетчатки, которой питается кишечная микробиота. А вот белок способствует метаболизму белка микробами, что приводит к потенциальным рискам.Авторы предполагают, что в будущих исследованиях должны учитываться индивидуальные ответы на диету и то, как кишечный микробиом реагирует на вмешательства в нее.