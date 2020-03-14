Обнаружены молекулы, образующие прямую связь между кишечным микробиомом и мозгом

"Общение между кишечным микробиомом и мозгом играет важную роль в неврологическом здоровье. Новые методы, которые мы использовали в исследовании, позволили продемонстрировать молекулярный обмен между кишечным микробиомом и мозгом, который может иметь биологическое значение при многих заболеваниях".

В исследовании, проведенном в сотрудничестве с AstraZeneca, ученые смогли идентифицировать две новые бактериальные молекулы, которые присутствовали как в кишечнике, так и в мозге мышей.Исследователи использовали технику, называемую масс-спектрометрическую визуализацию (MSI), чтобы нанести на карту эти молекулы, которые были произведены бактериями в микробиоме кишечника, прежде чем они отправились в различные части мозга.Молекулы, которые были обнаружены в определенных областях мозга мыши, имеют структуру, аналогичную карнитину, молекуле, используемой для сжигания жирных кислот для получения энергии.Обнаруженные микробиомные соединения, локализующиеся с карнитином после перемещения в мозг у мышей влияют на его функцию, что делает их чрезвычайно важным открытием для текущих исследований в этой области».Статья «Полученные из микробиома карнитиновые имитаторы как новые медиаторы коммуникации кишечника с осью мозг» опубликована в журнале Медикфорум писал как очистить телефон от микробов и вирусов.