5 распространенных заблуждений о нашем теле
Хотя организм человека изучен наукой очень хорошо, до сих пор в его отношении распространяются заблуждения. Некоторые остаются очень устойчивыми.
Морковь улучшает ночное зрение. Этот овощ богат витамином А, благотворно влияющим на глаза и зрение. Но он не делает его кошачьим и не позволяет лучше видеть в темноте.
Наука не знает, для чего нужен аппендикс. Многие из нас считают, что аппендикс - совершенно бесполезный орган в кишечнике. В реальности, это резервуар микробов, помогающих бороться с болезнями. Также он помогает формировать белые клетки крови и определенные разновидности антител в первые годы жизни.
У мужчин с большими ступнями крупный пенис. Иногда на это якобы указывают и большие кисти рук, что тоже неправда. Исследователи не смогли найти корреляции между размером стоп (кистей) и длиной полового члена.
При носовом кровотечении надо задрать голову вверх. Считается, что так кровь быстрее останавливается, но это действие опасно. Увеличивается вероятность подавиться и проглотить кровь. Напротив, при начале кровотечения нужно продуть ноздри. Изначально крови вытечет больше, но носовые проходы прочистятся.
При простуде нужны антибиотики. Причиной простудных болезней, включая грипп и бушующий ныне COVID-19, являются вирусы. Против них антибиотики абсолютно бесполезны. А их прием сделает вредные бактерии в организме резистентными, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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