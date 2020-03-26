Все больше молодых людей умирают от коронавируса
После заражения коронавирусом в Великобритании умерла 21-летняя женщина без каких-либо сопутствующих заболеваний. Ранее скончался 18-летний молодой человек, но врачи утверждают, что он был тяжело болен. 25 марта подросток стал жертвой коронавируса в США.
Хлоя Миддлтон из Хай-Уикома (Велмкобритания) умерла от коронавируса. В своем посте в Facebook ее тетя Эмили Мистри сказала, что она «скончалась от Covid-19» и призвала других «внести свой вклад», чтобы остановить распространение болезни.
Согласно данным, большинство пациентов, которые умерли от коронавируса, имели уже существующие заболевания.
Есть опасения, что молодые люди игнорируют предупреждения о его распространении, полагая, что заражение представляет опасность только для пожилых людей.
Но в серии постов на Фейсбуке семья Мидлтон призвала общественность прислушаться к советам по безопасности и воспринимать вирус «всерьез».
«Пожалуйста, подумайте еще раз. Исходя из личного опыта, коронавирус унес жизнь моей 21-летней дочери. У нее не было проблем со здоровьем. Реальность этого вируса только разворачивается на наших глазах. Внесите свой вклад. Защитите себя и защитите других. Вирус не распространяется, люди распространяют вирус», - цитирует мать девушки ВВС.
18-летний молодой человек скончался в больнице в выходные дни после получения положительного результата на коронавирус. Он проходил терапию от «серьезных проблем со здоровьем», по словам лечащих врачей.
В США 25 марта скончался подросток из Лос-Анджелеса (США), точный возраст и другие личные данные прессы не сообщались, однако утверждается, что заболеваний у него не было.
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