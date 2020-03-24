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Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 290

врачи

Число зарегистрированных случаев коронавируса в столице достигло 290, за сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.


Новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у приехавших из-за рубежа и у людей, которые контактировали с ними.


«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под медицинским наблюдением», –  сообщили в штабе, передает РИА Новости.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи умерли.

Теги : Москва, число заболевших, коронавирус
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