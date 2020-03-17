Распространение коронавируса можно отслеживать через "Яндекс.Карты"

Карта распространения коронавируса

В интернете появилось множество сервисов, которые в реальном времени отслеживают данные о распространении коронавируса нового типа по всему миру. Приобщиться к ним решил и IT-гигант "Яндекс", который запустил новый раздел в своем сервисе "Яндекс.Карты". Теперь с помощью карт можно отслеживать географию и статистику распространения COVID-19.

Ознакомиться с новой функцией можно по этой ссылке. Примечательно, что сервис отображает только проверенные данные из официальных источников: Роспотребнадзора и Университета имени Джона Хопкинса в США.

По состоянию на 17 марта 2020 года, в России подтверждено 93 случая заражения коронавирусом. Пятерым пациентам удалось излечиться от недуга.
Теги : коронавирус, пандемия, карты, Яндекс
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