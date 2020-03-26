Исследования показали, что ополаскиватель для рта меняет состав слюны

Ученые провели первое исследование ополаскивателя рта на основе хлоргексидина и его влияния на микробиом полости рта. Выяснилось, что при ее использовании серьезно увеличивается количество бактерий, которыми продуцируется лактат. В результате рН слюны снижается, что может увеличивать риск повреждения зубов.Во главе команды был доктор Рауль Бескосс с медицинского факультета Плимутского университета. Участники исследования первые семь дней полоскали рот плацебо, а затем жидкостью с хлоргексидином.В конце каждого периода ученые брали пробы слюны для определения микробиома. Измерялся также pH, способность слюны нейтрализовать кислоту во рту, количество лактата, концентрацию глюкозы, нитратов и нитритов.Исследование показало, что использование жидкости для полоскания рта на основе хлоргексидина увеличило количество фирмикутов и протеобактерий, а количество Bacteroidetes, ТМ7 и Fusobacteria сократилось на фоне повышения кислотности.