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Исследования показали, что ополаскиватель для рта меняет состав слюны

Ополаскиватели для рта могут быть опасны
Ученые провели первое исследование ополаскивателя рта на основе хлоргексидина и его влияния на микробиом полости рта. Выяснилось, что при ее использовании серьезно увеличивается количество бактерий, которыми продуцируется лактат. В результате рН слюны снижается, что может увеличивать риск повреждения зубов.

Во главе команды был доктор Рауль Бескосс с медицинского факультета Плимутского университета. Участники исследования первые семь дней полоскали рот плацебо, а затем жидкостью с хлоргексидином.

В конце каждого периода ученые брали пробы слюны для определения микробиома. Измерялся также pH, способность слюны нейтрализовать кислоту во рту, количество лактата, концентрацию глюкозы, нитратов и нитритов.

Исследование показало, что использование жидкости для полоскания рта на основе хлоргексидина увеличило количество фирмикутов и протеобактерий, а количество Bacteroidetes, ТМ7 и Fusobacteria сократилось на фоне повышения кислотности.
Теги : микробиом, полость рта, ополаскиватели для рта
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