26-03-2020 16:45 - В Москве на неделю закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек26-03-2020 15:50 - Немецкие вирусологи назвали главные угрозы COVID-19 и сочли спасением массовое заражение26-03-2020 15:26 - Замедление роста новых зараженных коронавирусом в Италии говорит об эффективности карантина26-03-2020 15:09 - Вас здесь не ждут: мэр Сочи попросил туристов не приезжать26-03-2020 15:09 - Передается ли коронавирус со слезами26-03-2020 15:09 - Специалисты назвали лучший продукт на время карантина26-03-2020 14:50 - Симптомы COVID-19. Обращайте внимание на ощущение после пробуждения26-03-2020 14:48 - Салон автомобиля может хранить следы коронавируса26-03-2020 14:36 - Вирусолог сравнил пандемию COVID-19 с «испанкой» 1918 года26-03-2020 14:36 - Почти 150 жителей Петербурга с канистрами стоят в очереди за бесплатными антисептиками26-03-2020 14:27 - Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса26-03-2020 14:13 - Коронавирус может вызывать эпидемию одиночества26-03-2020 14:12 - Китайские ученые установили, что коронавирус может влиять на фертильность мужчин26-03-2020 13:50 - Эпидемиолог рассказал, как защищаться от коронавируса в домашних условиях26-03-2020 13:44 - Нью-Йорк мобилизует врачей защищаясь от коронавируса, а Великобритания призывает на помощь волонтеров

Аспирин не снижает риск развития деменции и Альцгеймера - исследование

Аспирин не снижает риск развития деменции и Альцгеймера - исследование

Прием низких доз аспирина раз в день не снижает риск возникновения проблем с мышлением, памятью или вероятность болезни Альцгеймера, и не замедляет темпы снижения когнитивных способностей. К такому выводу пришли ученые после обширного исследования, опубликованному 25 марта в издании Neurology.

Аспирин обладает противовоспалительными свойствами и разжижает кровь. Врачи назначают (особенно в США) низкие дозы аспирина для некоторых пациентов, чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Возможные риски приема аспирина, в том числе мозговое кровотечение, делали диагностику особенно важной перед назначением.

Поскольку аспирин полезен для сердца, ученые выдвинули гипотезу, что он может быть полезен для мозга, возможно, уменьшая риск слабоумия, воспаления, предотвращая сужение сосудов в мозге.

Исследование

В исследовании приняли участие 19 114 человек. У них не было деменции или болезней сердца. Большинство участников старше 70 лет. Они проходили тесты мышления и памяти в начале исследования, и во время последующих посещений.

Половине испытуемых ежедневно давали 100 мг низкодозированного аспирина, а другой половине плацебо. За ними следили в среднем 4,7 года с ежегодными очными осмотрами. За время исследования у 575 человек развилась деменция.

Результаты

Ученые не обнаружили различий между теми, кто принимал аспирин, и теми, кто принимал плацебо, в отношении риска развития легкого когнитивного нарушения, деменции или вероятной болезни Альцгеймера. Не было различий в скорости когнитивных изменений во времени.
"Несмотря на то, что результаты разочаровывают, возможно, что продолжительность исследования, составляющая менее пяти лет, была недостаточной, чтобы продемонстрировать возможные преимущества аспирина. Мы продолжим изучать потенциальные долгосрочные последствия", - пишут ученые.

Медикфорум писал как снизить риск деменции при помощи диеты.
Теги : деменция, Альцгеймер
Яндекс.Новости Читать в Дзен
51-летняя Хелена Кристенсен показала идеальную фигуру в купальнике
Ученые научились отключать старость
Сотрудникам полиции запретили выезжать из Москвы из-за коронавируса