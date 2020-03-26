Аспирин не снижает риск развития деменции и Альцгеймера - исследование
Прием низких доз аспирина раз в день не снижает риск возникновения проблем с мышлением, памятью или вероятность болезни Альцгеймера, и не замедляет темпы снижения когнитивных способностей. К такому выводу пришли ученые после обширного исследования, опубликованному 25 марта в издании Neurology.
Аспирин обладает противовоспалительными свойствами и разжижает кровь. Врачи назначают (особенно в США) низкие дозы аспирина для некоторых пациентов, чтобы снизить риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Возможные риски приема аспирина, в том числе мозговое кровотечение, делали диагностику особенно важной перед назначением.
Поскольку аспирин полезен для сердца, ученые выдвинули гипотезу, что он может быть полезен для мозга, возможно, уменьшая риск слабоумия, воспаления, предотвращая сужение сосудов в мозге.
ИсследованиеВ исследовании приняли участие 19 114 человек. У них не было деменции или болезней сердца. Большинство участников старше 70 лет. Они проходили тесты мышления и памяти в начале исследования, и во время последующих посещений.
Половине испытуемых ежедневно давали 100 мг низкодозированного аспирина, а другой половине плацебо. За ними следили в среднем 4,7 года с ежегодными очными осмотрами. За время исследования у 575 человек развилась деменция.
РезультатыУченые не обнаружили различий между теми, кто принимал аспирин, и теми, кто принимал плацебо, в отношении риска развития легкого когнитивного нарушения, деменции или вероятной болезни Альцгеймера. Не было различий в скорости когнитивных изменений во времени.
"Несмотря на то, что результаты разочаровывают, возможно, что продолжительность исследования, составляющая менее пяти лет, была недостаточной, чтобы продемонстрировать возможные преимущества аспирина. Мы продолжим изучать потенциальные долгосрочные последствия", - пишут ученые.
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