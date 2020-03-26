Аспирин не снижает риск развития деменции и Альцгеймера - исследование

Исследование

Результаты

"Несмотря на то, что результаты разочаровывают, возможно, что продолжительность исследования, составляющая менее пяти лет, была недостаточной, чтобы продемонстрировать возможные преимущества аспирина. Мы продолжим изучать потенциальные долгосрочные последствия", - пишут ученые.