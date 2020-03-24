Диетолог рассказала как снизить риск развития деменции

К 2050 году деменция затронет более 152 миллионов человек по всему миру. Исследование в Canadian Journal of Psychiatry показало, что примерно у 20 процентов людей без деменции наблюдаются значительные признаки накопления бета-амилоида в мозге. Бета-амилоидные белки слипаются, образуя бляшки, которые блокируют реакции и вызывают болезнь Альцгеймера, наиболее распространенную форму деменции.Диетолог Натали Ламб рассказала, на какие особенности диеты стоит обратить внимание, чтобы снизить риск.Ламб отмечает, что высокий уровень сахара в крови повышает выработку бета-амилоида в мозгу. По мере повышения уровня сахара в крови увеличивается необходимое количество инсулина. Фермент, который разлагает инсулин, работает также и с бета-амилоидами. Однако повышенный уровень инсулина заставляет фермент сместить приоритеты в его сторону.Во время голодания фермент, разрушающий инсулин, может сосредоточиться на амилоидных белках. Кроме этого, такой вид голодания повышает чувствительность к инсулину и снижает окислительный стресс. Также предполагается, что это увеличивает способность мозга к самовосстановлению.Ламб отмечает, что растения богаты полифенолами, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Орехи, цитрусовые, ягоды, листовая зелень, злаки и оливковое масло являются отличными источниками полифенолов.