Ученые научились отключать старость
Генетики провели первые успешные эксперименты по перепрограммированию клеток.
В стенах Стенфордского университета проведен ряд экспериментов по ядерному перепрограммированию клеток, возвращая их к эмбриональному возрасту.
Говоря простыми словами, с помощью определенного воздействия на «возрастную» клетку ее вынуждали производить специальные белки, которые свойственны только молодой клетке. Подобное перепрограммирование дает возможность улучшать возрастные признаки, включая восстановление эпигенетических часов, уменьшение воспалительного профиля в хондроцитах и восстановление молодого регенераторного ответа на стареющие, человеческие мышечные стволовые клетки.
В результате исследований было замечено, что процесс факторов перепрограммирования должен быть непрерывным и длительным. Если воздействие факторов перепрограммирования применяется кратковременно, а затем останавливается, то клетки возвращаются в исходное состояние. Но в случае воздействия на протяжении, к примеру, двух недель, давая время на «запоминание», получается полноценная омолодившаяся стволовая клетка. Она ничем не отличается от более молодого аналога.
Ученые давно заметили, что в клетках существуют вредные участки ДНК, но в молодости они сдерживаются контролирующими система. Однако с возрастом, эти системы ослабевают и начинается процесс старения организма.
Похоже, отыскав кнопочку, включающую старение, ученые научились на нее правильно нажимать. Использование факторов Яманаки позволило фактически обратить этот процесс вспять.
Американские специалисты уверены, что единой возрастной отметки для представительниц прекрасного пола по всей планете не существует, однако утверждают, что наступление старости у женщин определено генетически и наступает тогда же, когда и у их матерей.
Оставить комментарий