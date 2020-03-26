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Бразильских пенсионеров хотят погрузить на военные корабли

Бразильских пенсионеров хотят погрузить на военные корабли

Таким образом власти намерены защитить особо уязвимых граждан от заражения коронавирусом.

Власти Бразилии рассматривают вариант отправки пенсионеров из городских трущоб на военные корабли, чтобы они могли в безопасности и комфорте пережить эпидемию коронавируса.

Если хватит места, на судах предложили разместить еще и астматиков с диабетиками, заболевание у которых протекает в очень тяжелой форме.

Особенности принятия данного варианта в том, что официальные власти ничего не смогут сделать без одобрения негласных руководителей фавел. Министр здравоохранения Бразилии Эдмара Сантос уже встретился с представителями более чем 40 бедных районов, чтобы добиться от них разрешение на оказание помощи пенсионерам. Пока договориться не удалось.

На данный момент в Бразилии официально зарегистрированы 2 554 случая заражения коронавирусом. Скончалось 59 человек. Больницы уже не могут вместить всех заболевших. В госпиталь переоборудован легендарный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. На его арене будут лечить людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару назвал преступниками представителей региональных властей, которые вводят жесткие карантинные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Глава государства считает, что нужно «работать, а не трусить», потому что, «если начнется безработица, холодильники опустеют».
Теги : пенсионеры, коронавирус
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