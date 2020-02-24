Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 833 человек
Число официально зарегистрированных пациентов с коронавирусом продолжает расти. Так, с 763 до 833 выросло количество заболевших в Южной Корее.
По информации южнокорейских властей, в городе Тэгу, где ранее была зарегистрирована вспышка 2019-nCoV, выявлен 41 новый случай заражения. В соседней провинции Кёнсан-Пукто зафиксировано 12 новых случаев, при этом в столице страны – Сеуле – обнаружен только один инфицированный, передает агентство ТАСС.
На днях министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило о семи смертях, вызванных коронавирусом. Также власти страны рассказали, с чего все началось. Так, инфицированная вирусом 61-летняя женщина из Тэгу не использовала защитную маску, а также продолжала ходить в общественные места и заражать других. В частности, пожилая кореянка посещала церковные службы, где она могла инфицировать порядка тысячи человек.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что власти Китая объявили о создании вакцины от 2019-nCoV. Средство уже показало свою эффективность, при этом препарат еще надо дополнительно тестировать.
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