Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса

«Бактерии, вирусы, грязь могут накапливаться под ногтями и затем попадать в рот. Каждый раз, касаясь руками лица, особенно рта, носа, глаз, вы переносите на них все эти микробы. Это самый простой способ заразиться любой инфекцией», - сказал специалист.

«Мытье рук, дезинфекция, избегание частых прикосновений к разным предметам является обязательным условием профилактики вируса. Однако все эти меры предосторожности могут быть недействительными, если у вас длинные ногти. За ними способности укрываться микробы, бактерии и носители коронавируса», - высказалась она.