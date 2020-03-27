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Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса

рассматривать ногти

Австралийский медработник советует на период эпидемии коронавируса коротко стричь ногти и обзавестись для их чистки специальной щеткой, поскольку те «могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса». Об этом пишет издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, специалист по аллергии и инфекционным заболеваниям из Нью-Йоркского университета Пурви Парих предупредил, что не слишком чистые ногти, тем более привычка их кусать могут серьезно увеличить риск заражения коронавирусом.

«Бактерии, вирусы, грязь могут накапливаться под ногтями и затем попадать в рот. Каждый раз, касаясь руками лица, особенно рта, носа, глаз, вы переносите на них все эти микробы. Это самый простой способ заразиться любой  инфекцией», - сказал специалист.  

Мнение о необходимости тщательно очищать и держать короткими поддержала медсестра из Австралии, которая заметила, что гигиену рук с длинными ногтями в сегодняшних условиях нельзя считать достаточной.

«Мытье рук, дезинфекция, избегание частых прикосновений к разным предметам является обязательным условием профилактики вируса. Однако все эти меры предосторожности могут быть недействительными, если у вас длинные ногти. За ними способности укрываться микробы, бактерии и носители коронавируса», - высказалась она.

Чтобы проверить, какой длины должны быть ногти, медработник посоветовала прижать кончик пальца к коже. Если будет чувствоваться ноготь, но не мякоть пальца, его лучше обрезать для предотвращения вероятного распространения вируса.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые рекомендуют обращать внимание на ощущение после пробуждения – оно может оказаться предупреждающим сигналом заражения.
Теги : коронавирус
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Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса
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