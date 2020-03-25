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Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров

комар

Учеными ВОЗ была проанализирована возможность передачи коронавируса через укусы комаров, об этом рассказал крупнейший немецкий таблоид «Бильд» (Bild).

Как сообщает MedikForum.ru, с усилением тепла на улице появляется все больше комаров, в связи с чем у многих возникает понятное опасение заразиться коронавирусом через укусы этих насекомых. «Бильд» осветил проблему передачи нового коронавируса в неожиданном аспекте – через комаров, способных жалить здоровых людей после зараженных.

Передается ли коронавирус через жала насекомых? Этот вопрос был адресован Всемирной организации здравоохранения.
Ученые проанализировали возможность такой передачи и констатировали, что посредством комариных укусов опасный вирус не передается.

«Согласно актуальным данным исследований, заразиться коронавирусом вследствие укуса комара нельзя. Нет ни информации, ни доказательств, которые могли бы указывать на то, что комары являются переносчиками COVID-19» - заявили ученые.

Эксперты отметили, что новый коронавирус поражает дыхательные пути и передается главным образом воздушно-капельным путем от уже зараженного человека. Даже после контакта с предметами, которых касался заболевший коронавирусной инфекцией, заразиться достаточно тяжело, если соблюдается гигиена и моются руки.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что офтальмологами был назван новый симптом заражения коронавирусом.
Теги : коронавирус
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