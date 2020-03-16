Эпидемия коронавируса COVID-19 ослабеет, таков прогноз экспертов
Основываясь на опыте предыдущих эпидемий коронавирусов 2002 и 2012 годов, эксперты сделали прогноз о том, что новый вирус, провоцирующий инфекцию COVID-19, со временем ослабеет.
Как сообщает MedikForum.ru, эксперты прогнозируют неизбежное ослабление эпидемии коронавируса COVID-19, который в настоящее время очень агрессивно воздействует на людей, вызывая респираторные заболевания разной степени тяжести вплоть до смертоносных форм пневмонии. Об этом информирует издание «Известия».
Специалисты отмечают, что коронавирус нового типа постоянно мутирует, чтобы адаптироваться к организму. Постепенно он утратит сильнодействующие свойства, трансформируете в более мягкую форму. Данный прогноз экспертов базируется на данных, связанных с вспышками коронавирусов SARS и MERS в 2002 и 2012 годах.
«Для коронавирусов характерна постепенная потеря агрессивных свойств», - заявили специалисты.
По их словам, сегодня быстрому распространению коронавирусной инфекции способствует тот факт, что многими людьми (в основном, молодыми) вызывающий COVID-19 коронавирус переносится легко, иногда бессимптомно.
Главным сейчас эксперты считают введение массового тестирования на новый патоген, изоляцию его потенциальных носителей.
Коронавирус размножается в горле. Когда зараженный человек разговаривает или кашляет, он распространяет микроскопические капли влаги, способные отлетать на расстояние до 1,5 метра. Попадание в их зону заражает в большинстве случаев. Симптомы заражения – першение горла, жар, кашель, усталость, озноб, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, диарея, пневмония.
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