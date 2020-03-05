Коронавирус. Опубликован список распространяющих его предметов, которых люди касаются ежедневно
Некоторые предметы, которых очень многие люди касаются ежедневно, помогают распространять потенциально смертельный коронавирус. Был опубликован их список: в нем оказались кнопки лифтов и банкоматов, поручни в общественных местах, поверхности предметов в больницах и другие.
Как сообщает MedikForum.ru, издание Express опубликовало список предметов, распространяющих коронавирус после того, как на них оседают его частицы. Новый вирус не передается воздушным путем – возбудители болезни разносятся с частицами влаги из зараженного организма и оседают на поверхностях, окружающих людей. К некоторым большинство из нас прикасается ежедневно.
В опубликованный список вошли
Деньги. Об их способности передавать заболевание заявили в ВОЗ. Эксперты организации советуют людям после контакта с банкнотами тщательно мыть руки, не трогать лицо.
Дверные ручки. Зачастую не касаться их ежедневно в общественных местах невозможно. Попробуйте делать это через салфетки, не забывайте мыть руки. Также полезно помнить, когда и где вы касались дверных ручек.
Мобильные телефоны. Доцент кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета Эмили Мартин заявила: этот предмет особенно грязный и опасный в плане возможного распространения вирусов, потому что люди не считают нужным очищать свои руки перед тем, как взяться за телефон.
Общие офисные телефоны – тоже в этом списке.
Банкоматы, автоматы по продаже билетов, лифты. Поскольку ежедневно их кнопок касается огромное количество людей, это означает повышенный риск распространения коронавируса. Будьте осмотрительны, дезинфицируйте руки после контакта с ними.
Офисные кухни. Их кофемашины, чайники используются многими, значит, вероятность распространения инфекции присутствует – помните об этом.
Поручни, перила. Прикасаясь к ним, необходимо применять перчатки, салфетки, дезинфицирующие средства.
Общие ванные комнаты. Там много предметов, которые ежедневно трогаются множеством рук – дозаторы мыла, сушилки, мусорные ведра, дверцы и так далее. Кроме того, там высмаркиваются, плюются, так что перед их посещением лучше использовать маску.
Больницы. Поверхности различных больничных предметов могут быть рассадниками многих болезней. Коронавирус – не исключение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие рекомендации дают специалисты для защиты от заражения коронавирусом.
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