Названы продукты, на которых нельзя экономить

Нельзя экономить на мясе, заменяя его сосисками, колбасами и прочими якобы "мясными" продуктами. Диетологи рекомендуют обратить внимание на дешевые питательные субпродукты, вроде говяжьей печени. Они стоят сравнительно дешевле мяса, однако имеют практически одинаковый набор питательных веществ.Сезонные овощи - обязательная категория продуктов для организма, поскольку только они содержат витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования всех систем. Низкокачественные овощи могут спровоцировать сбои пищеварительной системы.Дешевое молоко обычно производится с добавлением растительных жиров, а это может привести к крайне нежелательным последствиям. Причем пострадает не только пищеварительная система. Диетологи рекомендуют экономить на продуктах, которые не несут никакой питательной ценности: колбасах, майонезе, кетчупе, газированных напитках и фастфуде.