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Названы продукты, на которых нельзя экономить

Диетологи советуют не экономить на мясе

Кризис и тяжелая экономическая обстановка вынуждает людей экономить на еде и покупать менее качественные, но дешевые продукты питания. Но есть продукты, на которых категорически нельзя экономить, поскольку их некачественные экземпляры могут нанести здоровью непоправимый урон.

Нельзя экономить на мясе, заменяя его сосисками, колбасами и прочими якобы "мясными" продуктами. Диетологи рекомендуют обратить внимание на дешевые питательные субпродукты, вроде говяжьей печени. Они стоят сравнительно дешевле мяса, однако имеют практически одинаковый набор питательных веществ.

Сезонные овощи - обязательная категория продуктов для организма, поскольку только они содержат витамины и минералы, необходимые для нормального функционирования всех систем. Низкокачественные овощи могут спровоцировать сбои пищеварительной системы.

Дешевое молоко обычно производится с добавлением растительных жиров, а это может привести к крайне нежелательным последствиям. Причем пострадает не только пищеварительная система. Диетологи рекомендуют экономить на продуктах, которые не несут никакой питательной ценности: колбасах, майонезе, кетчупе, газированных напитках и фастфуде.
Теги : экономия, еда, мясо, фрукты и овощи, молоко
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