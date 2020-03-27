В Америке арестовали мужчину, публично облизавшего товары в супермаркете

Провокатор сделал это на камеру, выложив ролик в соцсетях.Тюремным заключением закончилось для жителя города Уоррентон в американском штате Миссури провокационное облизывание продуктов в местном супермаркете. Видеозапись своего деяния 26-летний Коди Пфистер опубликовал в социальных сетях.Облизыванию подверглись товары на полках магазина Walmart. Коди Пфистер сопровождал свои эпатажные действия словами: «Да кто боится коронавируса?»Однако пользователи сочли ролик вызывающим, а поступок парня противоправным на фоне пандемии и угрозы массового заражения. Полиция с таким мнением граждан согласилась и обвинила лизуна в терроризме, заключив его под стражу.Выяснилось, что запись была сделана 11 марта, в самом начале эпидемии. Коди уже попадал ранее в поле зрения полиции за грабеж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотиков и вождение в нетрезвом виде. Теперь в свой портфолио преступлений он может добавить и обвинение в терроризме, за что получит немалый срок.Власти США будут приравнивать к терроризму все угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом.На сегодняшний день Америка стоит на 1-м месте во всем мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В стране было зафиксировано в общей сложности 82?547 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (+14 336 за сутки). Статистика умерших — 1182 человека (+155 за сутки), выздоровевших — 1864. Это больше, чем у Китая (81 285) и Италии (80 589).Коронавирус распространился уже на 198 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 528?130 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 23?942 человек, выздоровели — 123?337.