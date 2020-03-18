Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России

«Если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», - сказал Никоноров.

«У некоторых людей есть очень вредные привычки, несущие угрозу горожанам на фоне пандемии, – это освобождение дыхательных путей через сморкание, плевки на тротуары. От такого нужно отказываться. Также важно искоренить курение на остановках, в подъездах», - пояснил представитель НИИ гриппа.