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Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России

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В России в ближайшие месяцы прирост заболеваемости, вызванный эпидемией коронавируса, ощутимо снизится –примерно к лету массовое заражение им прекратится, считает старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Как сообщает MedikForum.ru, примерный срок окончания эпидемии коронавируса был назван специалистом НИИ гриппа в ходе пресс-конференции, посвященной актуальной теме коронавируса в России, состоявшейся в Петербурге.

Специалист отметил, что в настоящее время трудно делать точные прогнозы о дальнейшей судьбе эпидемии коронавируса в стране. Однако, указал эксперт, опыт Китая позволяет считать, что для окончания периода массового заражения необходимо примерно два месяцев.  

«Если посмотреть, как ситуация развивалась в Китае, то на развитие и снижение заболеваемости ушло два месяца», - сказал Никоноров.

Эксперт добавил: затормозить распространение эпидемии коронавируса внутри России поможет отказ граждан от некоторых вредных привычек.

«У некоторых людей есть очень вредные привычки, несущие угрозу горожанам на фоне пандемии, – это освобождение дыхательных путей через сморкание, плевки на тротуары. От такого нужно отказываться. Также важно искоренить курение на остановках, в подъездах», - пояснил представитель НИИ гриппа.

Ранее портал MedikForum.ru писал о прогнозах ученых по поводу стихания эпидемии коронавируса COVID-19.
Теги : коронавирус
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Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России
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