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Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус

Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус

Психологи дают совет, что нужно делать в период самоизоляции.

Ежедневно сотни человек звонят в службы психологической поддержки, чтобы рассказать о своих страхах и проблемах. Сейчас большинство звонков так или иначе связано с угрозой заражения коронавирусом и последствиями заболевания.

Заведующая сектором Московской городской службы психологической помощи Екатерина Шапурова рассказала, что для каждого абонента подбирается индивидуальная рекомендация, но есть и общий базовый совет. Следует не прятаться от своего страха, а научиться смотреть ему в лицо.

- В большинстве случаев страх - плод наших фантазий, - объясняет психолог. - Мы прежде всего боимся того, что еще не случилось. Поэтому стоит порекомендовать жить здесь и сейчас. Радоваться тому, что мы здоровы.

Породила вынужденная самоизоляция и другие проблемы. Они связаны с отношениями в семье, отсутствием взаимопонимания между супругами, детьми, выявлением нюансов, о которых в ежедневной занятости не подозревали или не придавали этому значения.
- Мы адаптируемся к новым условиям жизни, это касается не только взрослых, - говорит Екатерина Шапурова. - А что касается конфликтов, то наша практика показывает: нет ситуаций, в которых виновата только одна сторона.

Психолог призывает быть терпимее друг к другу, именно в нынешней непростой ситуации нужна поддержка близких. Следует постараться услышать друг друга, понять и выйти на новый уровень гармоничных отношений.

Скоро все будет хорошо. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американскими специалистами создан тест на коронавирус нового типа, который дает результаты уже через 15 минут. По его словам, разработка принадлежит компании Abbot Labs, которая подала медицинскому регулятору FDA на одобрение методику теста.
Теги : психологические проблемы, страх, коронавирус, психологи
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