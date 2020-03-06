Психолог Ениколопов рассказал, как не трогать лицо во избежание заражения коронавирусом
Риск заражения коронавирусом увеличивает манера дотрагиваться до лица руками, но с ней можно успешно бороться, – об этом «Газете.ru» рассказал заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Как сообщает MedikForum.ru, люди, трогающие лицо руками, подвергают себя повышенному риску пострадать от коронавируса. Новый вирус в силу своей природы не остается в воздухе – он передается капельным путем, попадая с частицами влаги из организма на различные поверхности. Прикасаясь к ним, люди переносят на руках вирусные частицы. Трогая лицо, они могут невольно посодействовать тому, чтобы вирус попал на уязвимые участки лица – слизистые рта, носа, глаз. Это многократно повышает вероятность инфицирования.
Психолог Сергей Ениколопов отметил, что люди подносят руки к лицу непроизвольно, не контролируя жеста, – в этом его особая опасность. К тому же для многих прикасание к лицу и волосам является ритуалом расслабления: так поступают многие в моменты напряжения, усталости.
«Люди не просто так сидят и трогают себя за лицо. Они чем-то заняты и неосознанно касаются лица... У кого модные прически с асимметричной челкой на один глаз, просто регулярно их трогают. А когда вы ведете вверх рукой, то задеваете область глаз», – пояснил специалист.
Как отучить себя трогать лицо во избежание заражения коронавирусом? Психолог советует занимать руки, держать в них разные предметы.
«Если давать совет, то только занимать чем-то руки –авторучкой, клавиатурой, книгой… Но после этого надо мыть руки. На разных поверхностях может скапливаться зараза», – поделился Ениколопов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами был составлен список распространяющих коронавирус предметов, которых люди касаются ежедневно.
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