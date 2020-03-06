Психолог Ениколопов рассказал, как не трогать лицо во избежание заражения коронавирусом

«Люди не просто так сидят и трогают себя за лицо. Они чем-то заняты и неосознанно касаются лица... У кого модные прически с асимметричной челкой на один глаз, просто регулярно их трогают. А когда вы ведете вверх рукой, то задеваете область глаз», – пояснил специалист.

«Если давать совет, то только занимать чем-то руки –авторучкой, клавиатурой, книгой… Но после этого надо мыть руки. На разных поверхностях может скапливаться зараза», – поделился Ениколопов.