В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут

Ранее в Соединенных Штатах Америки уже сообщали о самом быстром тесте на коронавирус. Его изобрела компания Cepheid. Их тест на COVID-19 способен давать результат уже через 45 минут после тестирования.Напомним, США стала первой в мире страной по количеству заболевших коронавирусом. Число инфицированных превысило 82 тысячи человек, по состоянию на полночь 27 марта. От опасного недуга скончались более 1100 американцев.