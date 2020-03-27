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В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут

Тест на коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американскими специалистами создан тест на коронавирус нового типа, который дает результаты уже через 15 минут. По его словам, разработка принадлежит компании Abbot Labs, которая подала медицинскому регулятору FDA на одобрение методику теста.

Ранее в Соединенных Штатах Америки уже сообщали о самом быстром тесте на коронавирус. Его изобрела компания Cepheid. Их тест на COVID-19 способен давать результат уже через 45 минут после тестирования.

Напомним, США стала первой в мире страной по количеству заболевших коронавирусом. Число инфицированных превысило 82 тысячи человек, по состоянию на полночь 27 марта. От опасного недуга скончались более 1100 американцев.
Теги : тест-анализ на коронавирус, коронавирус, пандемия, США
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