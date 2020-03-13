В Москве – резкий рост пневмонии. 6 симптомов, по которым ее можно определить
Учитывая резкий рост случаев заболевания пневмонией в Москве, нельзя не обратить внимания на данную проблему. Важно знать симптомы, по которым можно определить воспаление легких.
Как сообщает MedikForum.ru, ряд СМИ информировали о росте статистки заболеваемости пневмонией у жителей Москвы. По данным РБК, ссылающегося на представленные Росстатом цифры, увеличение числа заболевших в январе 2020 по сравнению с январем прошлого года составило 37%. При этом главный внештатный пульмонолог Московской области Станислав Терпигорев отметил: подобный рост может объяснятся многими факторами, в том числе улучшением качества диагностики заболевания и даже количеством солнечных дней в году.
Как определить пневмонию? На ее развитие могут указывать 6 симптомов.
Учащенный пульс. В случае болезни он становится выше, 100 ударов в минуту.
Изнурительный кашель с мокротой. Для пневмонии характерно ощущение того, что кашель, несмотря на отхождение слизи, не приносит облегчения.
Боли в груди. Когда она ощущается не только при приступах кашля, но и после них, нужно обращаться к врачу.
Кровь в мокроте. Это признак того, что инфекция проникла в легкие.
Лихорадка. Озноб, сочетающийся с высокой температурой, является одним из типичных симптомов воспаления легких.
Затрудненное дыхание. Невозможность делать полноценные глубокие вдохи – только мелкие, поверхностные, головокружение (вплоть до потери сознания) тоже позволяют определить пневмонию.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что большинство россиян узнает о раке легких слишком поздно из-за незнания симптомов болезни.
Оставить комментарий