3 эфирных масла с мощными антибактериальным свойствами
Согласно недавнему обзору, опубликованному в издании Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, эфирные масла содержат сильнодействующие биологически активные соединения, которые борются с воспалением и инфекцией. Вот три лучших.
Чайное деревоМногочисленные компоненты эфирного масла чайного дерева обладают антимикробными, антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Эксперименты, проведенные для изучения его эффективности против инфекций, показали, что оно ингибирует рост грамположительных бактерий, включая Micrococcus и Enterococcus faecalis, изменяет проницаемость Candida albicans (тип патогенных дрожжей).
ЭвкалиптОно является популярным ингредиентом бальзамов для губ, массажных масел и средств личной гигиены благодаря своей способности обеспечивать ощущение прохлады. Известно, что в качестве охлаждающего агента эфирное масло эвкалипта облегчает кашель и закупорку пазух носа. Эвкалипт оказывает противовоспалительное действие на мышечные напряжения благодаря растительным соединению танину. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая Staphylococcus aureus и E. coli.
ТимьянЭфирное масло тимьяна используется для улучшения вкуса пищевых продуктов, напитков и кондитерских изделий. Как и многие другие, он применяется для создания ароматов, мыла и лосьонов для тела. Исследование показало, что экстракт масла тимьяна способен остановить рост Pseudomonas aeruginosa, грамотрицательного патогена, вызывающего инфекцию мочевыводящих путей, и ингибировать рост C. albicans.
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