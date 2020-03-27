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3 эфирных масла с мощными антибактериальным свойствами

3 эфирных масла с мощными антибактериальным свойствами

Согласно недавнему обзору, опубликованному в издании Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, эфирные масла содержат сильнодействующие биологически активные соединения, которые борются с воспалением и инфекцией. Вот три лучших.

Чайное дерево

Многочисленные компоненты эфирного масла чайного дерева обладают антимикробными, антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Эксперименты, проведенные для изучения его эффективности против инфекций, показали, что оно ингибирует рост грамположительных бактерий, включая Micrococcus и Enterococcus faecalis, изменяет проницаемость Candida albicans (тип патогенных дрожжей).

Эвкалипт

Оно является популярным ингредиентом бальзамов для губ, массажных масел и средств личной гигиены благодаря своей способности обеспечивать ощущение прохлады. Известно, что в качестве охлаждающего агента эфирное масло эвкалипта облегчает кашель и закупорку пазух носа. Эвкалипт оказывает противовоспалительное действие на мышечные напряжения благодаря растительным соединению танину. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая  Staphylococcus aureus и E. coli.

Тимьян

Эфирное масло тимьяна используется для улучшения вкуса пищевых продуктов, напитков и кондитерских изделий. Как и многие другие, он применяется для создания ароматов, мыла и лосьонов для тела. Исследование показало, что экстракт масла тимьяна способен остановить рост Pseudomonas aeruginosa, грамотрицательного патогена, вызывающего инфекцию мочевыводящих путей, и ингибировать рост C. albicans.

Медикфорум писал о средствах для усиления иммунной системы.
Теги : эфирные масла
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У Игоря Николаева подтвердился коронавирус
Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса
3 эфирных масла с мощными антибактериальным свойствами