В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса

Женщина заразилась, несмотря на то, что вела уединенный образ жизни.86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская скончалась в Париже от пневмонии, вызванной коронавирусом. Последние годы аристократка вела уединенный образ жизни, поэтому непонятно, где ее смог настигнуть COVID-19.Мария Тереза Бурбон-Пармская является родственницей испанского короля Филиппа VI. Когда-то ее предки правили в герцогстве Пармском в Италии, а затем воцарились в Люксембурге.Мария Тереза была очень яркой личностью с неординарными взглядами. Являясь представительницей монархии и поддерживая эту форму правления, она между тем выступала против капиталистического строя, считая, что нужно двигаться в сторону социализма. За это ее даже прозвали «красной принцессой».Во Франции также умерла от коронавируса 16-летняя девушка, у которой вообще не было хронических заболеваний. Она стала самой молодой погибшей от COVID-19 в Европе.За сутки во Франции от коронавируса умерли 365 человек, всего в стране зафиксировано 1696 смертей от этой инфекции.- По данным на этот вечер, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155. Число умерших за последние 24 часа составляет 365, в одном из них речь идет о 16-летней девушке. Таким образом, общее количество смертей в стране достигло 1696, - сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.