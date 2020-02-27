Макрон: Францию ждет эпидемия коронавируса

Эммануэль Макрон

Коронавирус прорвался за пределы стран Азии и продолжает расползаться по Европе. После вспышки заболевания в Италии, особый контроль над ситуацией ввели во Франции. По словам президента страны Эммануэля Макрона, гражданам предстоит столкнуться с эпидемией COVID-2019.

Президент Франции посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, где в ночь на 26 февраля умер один из инфицированных французов. Макрон заверил врачей в своей поддержке, а также заявил, что гражданам предстоит столкнуться с эпидемией коронавируса, передает агентство РИА Новости.

Отметим, что сейчас во Франции выявлено 12 случаев инфицирования COVID-2019. Первым скончавшимся от коронавируса в стране стал 60-летний мужчина.

Не только Франция, но и остальные европейские страны усиливают меры по борьбе с вирусом из-за вспышки в Италии.

Ранее гражданам России посоветовали воздержаться от посещения Италии и Южной Кореи в ближайшее время. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.
Теги : коронавирус, коронавирус из китая, вирус
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