Макрон: Францию ждет эпидемия коронавируса
Коронавирус прорвался за пределы стран Азии и продолжает расползаться по Европе. После вспышки заболевания в Италии, особый контроль над ситуацией ввели во Франции. По словам президента страны Эммануэля Макрона, гражданам предстоит столкнуться с эпидемией COVID-2019.
Президент Франции посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, где в ночь на 26 февраля умер один из инфицированных французов. Макрон заверил врачей в своей поддержке, а также заявил, что гражданам предстоит столкнуться с эпидемией коронавируса, передает агентство РИА Новости.
Отметим, что сейчас во Франции выявлено 12 случаев инфицирования COVID-2019. Первым скончавшимся от коронавируса в стране стал 60-летний мужчина.
Не только Франция, но и остальные европейские страны усиливают меры по борьбе с вирусом из-за вспышки в Италии.
Ранее гражданам России посоветовали воздержаться от посещения Италии и Южной Кореи в ближайшее время. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.
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