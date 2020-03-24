Более трех тысяч человек заразились коронавирусом за сутки во Франции
Количество инфицированных новым типом коронавируса во Франции почти достигло отметки в 20 тысяч. За последние сутки число зараженных составило около трех тысяч человек. Такую информацию представил глава французского минздрава Оливье Веран.
"В общей сложности во Франции было подтверждено 19 856 случаев заболевания ... 860 человек скончались", - раскрыл статистику глава ведомства.
На данный момент в реанимации находятся 2082 французов. Всего с коронавирусом госпитализировали 8675 человек.
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