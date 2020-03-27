Билл Гейтс предсказал эпидемию еще 5 лет назад
Теперь он говорит о возможной гибели 5 миллионов человек.
Основатель Microsoft сБилл Гейтс не согласен с политикой США о применении «коллективного иммунитета». ОН считает, что это приведет к заболеванию 50% населения и гибели около 5 миллионов человек.
Еще в 2015 году миллионер заявил, что мировая система здравоохранения не готова к какой-либо эпидемии: «Если в течение следующих нескольких десятилетий что-то убьет более 10 млн человек, то, скорее всего, это будет инфекционный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы». Комментарий касался вспышки Эбола и слишком замедленной реакции человечества.
Теперь Гейтс разнес в пух и прах теорию коллективного иммунитета, согласно которой при заражении 50 – 60 % населения у них вырабатывается естественный иммунитет к болезни и больше они не могут инкубировать и передавать вирус.
- Я не знаю ни одной успешной страны, которая решила использовать этот метод, - возмущается Гейтс. – Да, действительно, если бы в течение нескольких лет достаточное количество людей были заражены, вы бы выработали бы так называемый коллективный иммунитет. Но он бессмысленен до тех пор, пока вы не заразите более половины населения. И пока все системы здравоохранения будут перегружены, уровень смертности будет составлять 3% или 4%. Это около 5 миллионов человек.
- Нам нужен экстремальный локаут, чтобы через шесть-десять недель, если все пойдет хорошо, постепенно начать открываться, - считает Гейтс.
Он в корне не согласен с президентом Трампом, который отказывается вводить карантин и закрывать границы.
Проект, спонсором которого выступает Билл Гейтс и его фонд, разрабатывает домашние тесты, которые позволят диагностировать covid-19, не посещая при этом медицинские учреждения.
Оставить комментарий