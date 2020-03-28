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Спортсмены из Новосибирска застряли в Киргизии

Спортсмены из Новосибирска застряли в Киргизии

Неприятная ситуация произошла из-за пандемии коронавирусной инфекции.

42 спортсмена из Новосибирска из-за коронавируса несколько дней не могут улететь домой из Бишкека. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, среди пловцов и легкоатлетов есть и несовершеннолетние.

Губернатор Андрей Травников заявил, что ситуация под контролем.

"Они пребывают в комфортных условиях. Вместе с правительствами России и Киргизии, с авиационными властями определяем ближайший рейс, когда ребята вернутся домой", – пояснил глава региона.


Кроме того, по словам Травникова, под контроль взяты все авиационные рейсы, которые прилетают в новосибирский аэропорт Толмачево из-за границы. Все пассажиры проходят термометрию и заполняют анкеты. Кроме того, у них берутся анализы на возможное наличие коронавирусной инфекции.

Ранее МедикФорум рассказал о дополнительных мерах по защите от коронавируса, принятых в Новосибирской области.    
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Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции
Спортсмены из Новосибирска застряли в Киргизии
В Ростовской области подтвердился второй случай коронавируса