Дополнительные меры по защите от коронавируса приняли в Новосибирской области

"Продовольственные магазины, аптеки, магазины по продаже товаров первой необходимости будут работать. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров. Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жёстким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса", - сказал глава региона.

"Считаю, что нам очень важно потратить усилия на эту дисциплину в короткий период времени, хотя бы в течение ближайшей недели оставаться дома, чем допустить безответственное отношение к ситуации и более широкое распространение заболевания. Я призываю всех граждан, по возможности, оставаться дома, созваниваться со своими пожилыми родными, знакомыми, узнавать, не требуется ли им помощь, продукты питания, лекарства, убеждать их ни в коем случае не выходить на улицу, в общественные места", - цитирует пресс-служба слова Андрея Травникова.