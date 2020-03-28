28-03-2020 10:45 - Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции28-03-2020 10:24 - В Ростовской области подтвердился второй случай коронавируса28-03-2020 09:09 - Минздрав предупреждает - коронавирус смертельно опасен для беременных28-03-2020 06:10 - COVID-19. Эксперт назвал симптомы заражения первой и последующих областей тела27-03-2020 23:41 - Эксперты рассказали, как лучше стирать одежду в условиях эпидемии COVID-1927-03-2020 22:44 - Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-1927-03-2020 22:02 - Врач указал 4 категории людей, для которых коронавирус смертельно опасен27-03-2020 21:24 - Главный эпидемиолог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в России к маю27-03-2020 20:56 - В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом27-03-2020 20:02 - Число жертв коронавируса за сутки в Италии побило новый рекорд – скончались 969 человек27-03-2020 19:51 - В России запустили более точную систему выявления коронавируса27-03-2020 19:44 - Доктор Мясников сообщил новые данные о действии коронавируса на пожилых27-03-2020 19:29 - Билл Гейтс предсказал эпидемию еще 5 лет назад27-03-2020 19:25 - Ученый назвал сроки по спаду интенсивности нового коронавируса в России27-03-2020 18:22 - На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги

Дополнительные меры по защите от коронавируса приняли в Новосибирской области

Дополнительные меры по защите от коронавируса приняли в Новосибирской области

Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

В Новосибирской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, с субботы, 28 марта и до 5 апреля решено отменить все массовые, развлекательные и общественные мероприятия.

Губернатор Андрей Травников заявил, что также будет приостановлена работа торговых точек в торгово-развлекательных центрах.

"Продовольственные магазины, аптеки, магазины по продаже товаров первой необходимости будут работать. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров. Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жёстким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса", - сказал глава региона.


Работу метрополитена и общественного транспорта, в том числе и межмуниципального пока останавливать не планируется. Но расписание наземного транспорта на следующей нерабочей неделе будет сокращено.

Каникулы в школах и высших учебных заведениях продлятся до 12 апреля. В детских садах будут работать дежурные группы - в них своих детей смогут привести родители, работающие в организациях и предприятиях, которые работы не остановят.

Кроме того, останавливается работа центры и офисов государственных муниципальных услуг "Мои Документы". После 5 апреля они начнут работу по предварительной записи.

Губернатор призвал жителей области соблюдать режим карантина и проявлять ответственность и дисциплинированность.

"Считаю, что нам очень важно потратить усилия на эту дисциплину в короткий период времени, хотя бы в течение ближайшей недели оставаться дома, чем допустить безответственное отношение к ситуации и более широкое распространение заболевания. Я призываю всех граждан, по возможности, оставаться дома, созваниваться со своими пожилыми родными, знакомыми, узнавать, не требуется ли им помощь, продукты питания, лекарства, убеждать их ни в коем случае не выходить на улицу, в общественные места", - цитирует пресс-служба слова Андрея Травникова.


Ранее МедикФорум рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Город Ухань частично снимает запрет на поездки после двух месяцев полной изоляции
Спортсмены из Новосибирска застряли в Киргизии
В Ростовской области подтвердился второй случай коронавируса