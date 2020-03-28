Дополнительные меры по защите от коронавируса приняли в Новосибирской области
Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.
В Новосибирской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняты дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, с субботы, 28 марта и до 5 апреля решено отменить все массовые, развлекательные и общественные мероприятия.
Губернатор Андрей Травников заявил, что также будет приостановлена работа торговых точек в торгово-развлекательных центрах.
"Продовольственные магазины, аптеки, магазины по продаже товаров первой необходимости будут работать. Приостанавливается работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Приостанавливается работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров. Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жёстким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса", - сказал глава региона.
Работу метрополитена и общественного транспорта, в том числе и межмуниципального пока останавливать не планируется. Но расписание наземного транспорта на следующей нерабочей неделе будет сокращено.
Каникулы в школах и высших учебных заведениях продлятся до 12 апреля. В детских садах будут работать дежурные группы - в них своих детей смогут привести родители, работающие в организациях и предприятиях, которые работы не остановят.
Кроме того, останавливается работа центры и офисов государственных муниципальных услуг "Мои Документы". После 5 апреля они начнут работу по предварительной записи.
Губернатор призвал жителей области соблюдать режим карантина и проявлять ответственность и дисциплинированность.
"Считаю, что нам очень важно потратить усилия на эту дисциплину в короткий период времени, хотя бы в течение ближайшей недели оставаться дома, чем допустить безответственное отношение к ситуации и более широкое распространение заболевания. Я призываю всех граждан, по возможности, оставаться дома, созваниваться со своими пожилыми родными, знакомыми, узнавать, не требуется ли им помощь, продукты питания, лекарства, убеждать их ни в коем случае не выходить на улицу, в общественные места", - цитирует пресс-служба слова Андрея Травникова.
Ранее МедикФорум рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.
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