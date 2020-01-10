В Новосибирской области продлили маршрут до облбольницы
Автобусный маршрут № 216 продлен по распоряжению губернатора региона Андрея Травникова.
Ранее автобус курсировал между областной больницей и селом Новошилово. Сейчас общественный транспорт будет ходить до села Шилово. С такой просьбой к губернатору Новосибирской области обратились жители Шилово.
Сельчане предложили продлить рейс автобуса до моста через реку Тула. Андрей Травников поручил сотрудникам регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства провести обследование автомобильной дороги до моста.
С декабря 2019 года автобус ходит до улицы Солнечной, это стало возможным после строительства разворотной площадки в Шилово и промежуточной остановки на перекрестке улиц Школьной и Центральной.
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