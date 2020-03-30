Человек может прожить и без мяса. Диетологи назвали альтернативу

"Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса", - рассказала профессор Крис-Этертон.

Регулярное употребление бобовых снижает риск возникновения сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.Она посоветовала увеличить время варки бобовых, поскольку некоторые люди могут испытывать дискомфорт в кишечнике после его употребления.