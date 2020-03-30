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Человек может прожить и без мяса. Диетологи назвали альтернативу

Бобовые могут стать альтернативой мясу

Диетологи утверждают, что некоторые растительные белки могут стать хорошей альтернативу мясу и практически полностью заменить его в рационе. Такого мнения придерживаются специалисты по питанию из Университета штата Пенсильвания. Самыми полезными диетологи назвали горох, нут и чечевицу.

Регулярное употребление бобовых снижает риск возникновения сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.

"Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса", - рассказала профессор Крис-Этертон.

Она посоветовала увеличить время варки бобовых, поскольку некоторые люди могут испытывать дискомфорт в кишечнике после его употребления.
Теги : мясо, белок, бобовые продукты
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