Человек может прожить и без мяса. Диетологи назвали альтернативу
Диетологи утверждают, что некоторые растительные белки могут стать хорошей альтернативу мясу и практически полностью заменить его в рационе. Такого мнения придерживаются специалисты по питанию из Университета штата Пенсильвания. Самыми полезными диетологи назвали горох, нут и чечевицу.
Регулярное употребление бобовых снижает риск возникновения сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови.
"Добавьте немного нута в свой салат. Используйте бобовые в качестве гарнира вместо картофеля и риса. Используйте их в качестве основного блюда вместо мяса", - рассказала профессор Крис-Этертон.
Она посоветовала увеличить время варки бобовых, поскольку некоторые люди могут испытывать дискомфорт в кишечнике после его употребления.
Оставить комментарий