Грейпфрут в сочетании с лекарствами вызывает смерть

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно", - утверждают диетологи.

Концентрацию токсинов и лекарств в организме контролирует фермент P45. Но активные вещества фуранокумарины, которые в большом количестве содержит грейпфрут, нарушают работу этого фермента.Нарушение работы фермента P45 приводит к сильным побочным эффектам после употребления лекарственных препаратов: к нарушению сердечного ритма, остановке сердца, образованию тромбов, повреждению почек, поражению костного мозга и разрушению мышечных волокон.