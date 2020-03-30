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Грейпфрут в сочетании с лекарствами вызывает смерть

Грейпфрут несет смертельную опасность для здоровья

Многие люди часто едят грейпфрут или пьют его сок из-за его низкой калорийности и большого количества клетчатки. Несколько долек этого фрукта могут полностью насытить организм и убрать чувство голода. Но врачи предупреждают, что грейпфрут в сочетании с лекарственными препаратами могут нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти.

Концентрацию токсинов и лекарств в организме контролирует фермент P45. Но активные вещества фуранокумарины, которые в большом количестве содержит грейпфрут, нарушают работу этого фермента.

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно", - утверждают диетологи.

Нарушение работы фермента P45 приводит к сильным побочным эффектам после употребления лекарственных препаратов: к нарушению сердечного ритма, остановке сердца, образованию тромбов, повреждению почек, поражению костного мозга и разрушению мышечных волокон.
Теги : грейпфрут, побочные эффекты, лекарства, препараты
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