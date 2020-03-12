Врачи заявили, что грейпфрут бесполезен в борьбе с лишним весом
Специалисты решили опровергнуть популярный миф о «жиро-сжигающих» свойствах данного фрукта. Эксперты доказали, что эти цитрусовые не влияют на процесс сжигания жира, но, тем не менее, их можно назвать подходящими для диеты.
Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Ученые изучили состав грейпфрута и открыли, что фрукт содержит много жидкости и пищевых волокон. Кроме того, в нем много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, поэтому употреблять их в пищу однозначно нужно. Кисловато-горький вкус грейпфрута врачи объяснили большим содержанием органических кислот.
Однако, несмотря на все достоинства, грейпфрут не обладает главной способностью, которую приписывали ему долгое время – сжигать жир.
Специалисты рекомендуют включать этот фрукт в ежедневный рацион, но злоупотреблять им не советуют.
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