Врачи заявили, что грейпфрут бесполезен в борьбе с лишним весом

Специалисты решили опровергнуть популярный миф о «жиро-сжигающих» свойствах данного фрукта.Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Ученые изучили состав грейпфрута и открыли, что фрукт содержит много жидкости и пищевых волокон. Кроме того, в нем много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, поэтому употреблять их в пищу однозначно нужно. Кисловато-горький вкус грейпфрута врачи объяснили большим содержанием органических кислот.Однако, несмотря на все достоинства, грейпфрут не обладает главной способностью, которую приписывали ему долгое время – сжигать жир.Специалисты рекомендуют включать этот фрукт в ежедневный рацион, но злоупотреблять им не советуют.