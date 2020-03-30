Почему долгое сидение на одном месте опасно для жизни

Такие результаты были сделаны после наблюдения за 5600 женщинами различного возраста. Каждый последующий час физической активности снижал риски сердечно-сосудистых заболеваний на 12% и заболеваний сердца на 26%. Женщины, которые сидели около 11 часов в день или более в большинстве случаев заболевали диабетом, гипертонией, а также другими опасными недугами. Примечательно, что сидение на одном месте более 10 часов в день повышает риск болезней сердца на 52%.