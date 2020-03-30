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Почему долгое сидение на одном месте опасно для жизни

Чем опасно долгое сидение на одном месте

Проблема малой подвижности у людей приобрела ужасающие масштабы. Это показывает медицинская статистика. Согласно исследованиям специалистов, сокращение времени, проводимого сидя, всего на час способствует уменьшению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 10%. Риск развития болезней сердца в таком случае снижается на 25%.

Такие результаты были сделаны после наблюдения за 5600 женщинами различного возраста. Каждый последующий час физической активности снижал риски сердечно-сосудистых заболеваний на 12% и заболеваний сердца на 26%. Женщины, которые сидели около 11 часов в день или более в большинстве случаев заболевали диабетом, гипертонией, а также другими опасными недугами. Примечательно, что сидение на одном месте более 10 часов в день повышает риск болезней сердца на 52%.
Теги : малоподвижный образ жизни, сердце, сердечно-сосудистая система
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Почему долгое сидение на одном месте опасно для жизни
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