Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга

"Человек постоянно находится в стрессе, который является причиной ряда других заболеваний. На фоне того, что человек переживает, он может заразиться каким-то другим вирусом", — рассказал Кондратьев.

"Ослабление иммунитета просто так не бывает. Всегда какую-то роль играет стресс. А недосып, переживания и психосоматика — это все относится к стрессу", — заключил он.

"Нужно соблюдать банальные меры: почаще дезинфицировать и мыть руки. Не касаться глаз, рта и носа, не выезжать за границу лишний раз", — сообщил он

Медик Денис Кондратьев рассказал, что важно не поддаваться панике.По мнению врача на фоне нервных переживаний у человека может даже пониматься температура, что вызовет еще больше паники. Нервное напряжение является причиной уязвимости человека к разного рода инфекциям и различных заболеваниям.В таких условиях нередко начинаются различные расстройства организма: дестабилизируется артериальное давление; обостряются боли в спине и шее, как следствие человека беспокоят головные боли; может возникнуть синдром раздражённого кишечника: урчание в животе, боли, диарея; на фоне чрезмерного выброса соляной кислоты развивается язва желудка; появляются проблемы в работе сердечно-сосудистой системы; колеблется количество инсулина и глюкозы в крови, что естественно приводит к развитию сахарного диабета.В связи с этим Кондратьев утверждает, что лучшее, что можно сделать в сложившейся ситуации не переживать и соблюдать профилактические рекомендации.