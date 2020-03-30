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Страх перед коронавирусом может быть опаснее самого недуга

Страх перед коронавирусом

В то время, когда коронавирус приобрел масштабы пандендемии, а мировые СМИ ежедневно тиражируют статьи о количестве зараженных людей тяжело не поддаваться панике. Однако стрессовое состояние, связанное с этим может нанести не меньше вреда, чем сам вирус.

Медик Денис Кондратьев рассказал, что важно не поддаваться панике.

"Человек постоянно находится в стрессе, который является причиной ряда других заболеваний. На фоне того, что человек переживает, он может заразиться каким-то другим вирусом", — рассказал Кондратьев.

По мнению врача на фоне нервных переживаний у человека может даже пониматься температура, что вызовет еще больше паники. Нервное напряжение является причиной уязвимости человека к разного рода инфекциям и различных заболеваниям.

"Ослабление иммунитета просто так не бывает. Всегда какую-то роль играет стресс. А недосып, переживания и психосоматика — это все относится к стрессу", — заключил он.

В таких условиях нередко начинаются различные расстройства организма: дестабилизируется артериальное давление; обостряются боли в спине и шее, как следствие человека беспокоят головные боли; может возникнуть синдром раздражённого кишечника: урчание в животе, боли, диарея; на фоне чрезмерного выброса соляной кислоты развивается язва желудка; появляются проблемы в работе сердечно-сосудистой системы; колеблется количество инсулина и глюкозы в крови, что естественно приводит к развитию сахарного диабета.

В связи с этим Кондратьев утверждает, что лучшее, что можно сделать в сложившейся ситуации не переживать и соблюдать профилактические рекомендации.

"Нужно соблюдать банальные меры: почаще дезинфицировать и мыть руки. Не касаться глаз, рта и носа, не выезжать за границу лишний раз", — сообщил он
Теги : коронавирус, пандемия, страх
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