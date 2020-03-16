Психолог объяснил, почему жители России не боятся коронавируса
Жители России оказались менее подвержены панике из-за распространения коронавируса нового типа, чем жители других стран. Пандемия опасного недуга практически не сказалась на жизни среднестатистического россиянина. Почему наши соотечественники оказалась более устойчивы к панике вокруг эпидемиологической ситуации рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
По его мнению, российские граждане пережили множество других исторических событий, которые были намного страшнее, чем распространение коронавирусной инфекции.
"Нам было и есть нечего в стране, конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма", - утверждает Хорс.
Психолог заметил, что по этой причине опасного недуга более опасаются представители молодежи.
Напомним, по состоянию на вечер 15 марта, в России количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 63 человек.
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