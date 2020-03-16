Психолог объяснил, почему жители России не боятся коронавируса

"Нам было и есть нечего в стране, конец 80-х — начало 90-х, и войнуха на улицах, и разгул преступности, бандитизма", - утверждает Хорс.

По его мнению, российские граждане пережили множество других исторических событий, которые были намного страшнее, чем распространение коронавирусной инфекции.Психолог заметил, что по этой причине опасного недуга более опасаются представители молодежи.Напомним, по состоянию на вечер 15 марта, в России количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 63 человек.