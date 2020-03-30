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Не вся пицца вредна для здоровья. Рассказываем, какую пиццу можно есть

Полезная пицца

Пицца - как фастфуд может нанести немалый вред всем органам ЖКТ, поэтому многие приверженцы правильного питания и здорового образа жизни сторонятся ее как чумы. Однако правильно приготовленное блюдо итальянской кухни не только можно, но и нужно употреблять в пущу.

Прежде всего тесто: оно должно быть из твердых сортов пшеницы или вообще овсяное. Тонкий корж точно не нанесет вреда вашей фигуре, а клетчатка и вовсе улучшит пищеварение. Далее овощи - кладезь все той же клетчатки и ликопина. Ликопин - это антиоксидант, которым богаты помидоры, входящие в состав соуса. По результатам исследований ученых из США ликопин - помогает стабилизировать кровяное давление и снизить уровень "вредного" холестерина.

Обильное количество сыра в пицце, является хорошим источником кальция, который, как известно, - залог крепких костей и предотвращения остеопороза, ведущего к ломкости костей. Грибы и мясо (не копченое) - отличные источники белка - главного конструктора наших мышц. Важно соблюдать одно условие - пицца не должна быть заправлена майонезом. Кушайте на здоровье и не гневите себя за очередной кусочек любимого блюда.
Теги : пицца, диета, правильное питание
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Не вся пицца вредна для здоровья. Рассказываем, какую пиццу можно есть
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