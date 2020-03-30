Как тревожность проявляется у детей: 3 признака

Дети далеко не всегда говорят, что у них на уме. В сложившейся карантинной ситуации, когда приходится почти все время находится дома, они могут столкнуться с беспокойством и тревожностью. Вот несколько признаков этого душевного состояния.Дети, испытывающие тревожность, могут пытаться угодить всем и вся. Уверенность в себе и высокая самооценка необходимы детям для развития личности в ранние годы. Спросите ребенка, чего он хочет, с чем ему было бы приятно помочь по дому, чтобы он почувствовал свою значимость.Дети частенько просятся в постель к родителям. Если это происходит каждую ночь или такое поведение появилось недавно, возможно, ребенок столкнулся с сильным чувством тревожности. Уделите чаду чуть больше внимания перед сном, например, почитайте сказку дольше обычно.Может показаться, что ребенок просто капризничает, но порой резкие перемены в пищевых привычках говорят о тревожности. В этом случае важно поговорить с ребенком, обсудить, какие альтернативы можно приготовить взамен любимого блюда. Важно, чтобы рацион оставался разнообразным. Это поможет синить риск расстройств пищевого поведения в будущем.