Плотный завтрак поможет сжечь в два раза больше калорий
Употребляющие плотный завтрак сжигают впоследствии в два раза больше калорий, чем те, кто не уделяет внимание утреннему приему пищи. К такому выводу пришли исследователи из Нью-Йорка.
Очередное исследование показало справедливость поговорки о том, что завтрак нужно съедать самому, а ужин отдавать врагу. Если люди налегают на плотный завтрак, то в течение дня они сжигают в два раза больше калорий, по сравнению с теми, кто отдает предпочтение ужину. В течение трех дней ученые наблюдали за 16 мужчинами, которые придерживались низкокалорийного завтрака и высококалорийного ужина и наоборот. Именно высококалорийный завтрак был связан со снижением голодных спазмов и уменьшением числа сладостей, которые человек поглощал в течение дня. После плотного завтрака увеличивалась скорость метаболизма или сжигания калорий.
Этот показатель вырастал в два с половиной раза сильнее после плотного завтрака, чем после обильного ужина. Речь идёт о процессе термогенеза, вызываемого питанием. С его помощью определяется, насколько хорошо организм метаболизирует пищу. Показатели термогенеза отслеживалась у всех участников эксперимента, наряду с уровнем голода, сахаром в крови, а также тягой к сладкому.
При этом завтрак с низким количеством калорий чаще побуждал людей тянуться к разного рода перекусам и сладостям в течение дня, и эти же люди употребляли большие по размеру порции на ужин. Отказ от завтрака замедлял метаболизм и усиливал голодные спазмы. Авторы исследования напоминают, что многие желающие похудеть пропускают завтраки. Данная практика неправильная, этим людям лучше отказываться от вечернего приема пищи, или делать его наименее калорийным, пишет The Nation. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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