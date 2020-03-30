Высокие температуры удваивают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза выше.

Мужчины более подвержены экстремальным температурам, переживая в 3,5 раза чаще инфаркты во время высоких температор.

Уровень смертности среди женщин почти на 2,5 раза выше.

Люди трудоспособного возраста (в возрасте 15-64 лет) имели смертность в 3,8 раза выше.

Уровень смертности был чуть более чем в 2 раза выше для людей 65 лет и старше.

«Кардиологи справедливо сосредоточились на традиционных факторах риска: диета, артериальное давление и употребление табака. Но изменение климата может усугубить бремя сердечно-сосудистой смертности, особенно в очень жарких регионах мира», - сказал Баррак Алахмад, MBCh, магистр здравоохранения, исследователь в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне.