Высокие температуры удваивают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Когда температура достигает предела средней дневной температуры в 43 ° C, число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний может удвоиться или утроиться.
По сравнению с количеством смертей в дни с низкой температурой, 24-часовая экстремально высокая температура (43 градуса по Цельсию), приводит к следующим последствиям:
- Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза выше.
- Мужчины более подвержены экстремальным температурам, переживая в 3,5 раза чаще инфаркты во время высоких температор.
- Уровень смертности среди женщин почти на 2,5 раза выше.
- Люди трудоспособного возраста (в возрасте 15-64 лет) имели смертность в 3,8 раза выше.
- Уровень смертности был чуть более чем в 2 раза выше для людей 65 лет и старше.
«Кардиологи справедливо сосредоточились на традиционных факторах риска: диета, артериальное давление и употребление табака. Но изменение климата может усугубить бремя сердечно-сосудистой смертности, особенно в очень жарких регионах мира», - сказал Баррак Алахмад, MBCh, магистр здравоохранения, исследователь в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне.
Почему высокие температуры вредны для сердца? Когда внутренняя температура тела повышается, человеческое тело пытается охладиться, перемещая кровь от органов к коже. Этот сдвиг заставляет сердце качать больше крови, подвергая его значительно большему стрессу.
Медикфорум писал, что проблемы с сердцем уменьшают шансы на выздоровление больных с коронавирусом.
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