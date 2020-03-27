Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление

"Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации", - объяснили ученые.

Статистика указывает на то, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний в 4,5 раза увеличивает риск смерти от коронавируса. Результаты исследования китайский врачей были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.