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Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление

Недуг, несовместимый с коронавирусом

Медики Народной больницы Уханьского университета обнаружили интересную особенность заболеваемости коронавирусом. Оказалось, что существует категория недугов, которая несовместима с COVID-19 и существенно снижает шансы на выздоровление при коронавируса. Это болезни середчно-сосудистой системы.

Статистика указывает на то, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний в 4,5 раза увеличивает риск смерти от коронавируса. Результаты исследования китайский врачей были опубликованы в журнале JAMA Cardiology. 

"Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации", - объяснили ученые.

Теги : коронавирус, пандемия, сердечно-сосудистые заболевания, сердце
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