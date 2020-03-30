Ученые выяснили, почему Россия оказалась твердым орешком для коронавируса

В борьбе с COVID-19 помогает прививка, которую дети получают через несколько дней после рождения.Фантастически прозвучало предположение ученых из Австралии, изучивших возможные причины, по которым Россия относительно успешно отражает натиск коронавируса. Они считают, что в этом помогает прививка БЦЖ, которую делают практически всем российским детям еще в роддоме на 3-5 день после рождения.«Вакцина может укрепить иммунную систему, чтобы она лучше защищалась от целого ряда различных инфекций, целого ряда различных вирусов и бактерий в гораздо более общем виде, чем только одного туберкулеза», - утверждает профессор инфекционных заболеваний из королевской детской больницы Мельбурна Найджел Кертис.Свою гипотезу он собирается подтвердить путем испытаний на группе добровольцев. Согласие на это дали уже 4 тысячи медиков Австралии. Цель — изучить действие вакцины, известной миру уже сотню лет, на коронавирус. Результаты исследования ожидается получить через полгода.Вакцина БЦЖ обратила на себя внимание после обнаружения относительно небольшого числа зараженных в России и ряде стран постсоветского пространства. Даже сравнивая территорию бывшей ГДР, где вакцину кололи всем новорожденным, с ФРГ, где этого не делали, можно заметить, что в западной части Германии заболевших значительно больше.Принцип действия вакцины, считают ученые, более широк, чем просто борьба с палочкой Коха. Ведь именно БЦЖ широко и активно стимулирует иммунную систему человека на борьбу с различного рода вирусами.«Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией — у нас повального мора нету. Хотя куча народа приезжает из Италии. И в России нет повального мора. И в Беларуси нет. Этого же не спрячешь. Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную систему и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции», — согласен с революционным предположением австралийского коллеги украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.Действительно — на фоне десятков тысяч погибших в европейских государствах, на Украине количество зараженных коронавирусом еще не достигло 500, в России перешагнуло в отметку 1000, в Белоруссии — не дотягивает даже до 100 случаев.Российские специалисты пока стараются не комментировать предположение австралийского врача-инфекциониста. Они считают, что прежде нужно провести все необходимые исследования и испытания, чтобы установить взаимосвязь между БЦЖ и надежной защитой от коронавируса. Акция австралийских медиков в этом будет как нельзя кстати.Ранее сообщалось, что жители России оказались менее подвержены панике из-за распространения коронавируса нового типа, чем жители других стран. Пандемия опасного недуга практически не сказалась на жизни среднестатистического россиянина. Почему наши соотечественники оказалась более устойчивы к панике вокруг эпидемиологической ситуации рассказал клинический психолог Михаил Хорс.