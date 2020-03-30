Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом

"Это испытание позволит должным образом проверить эффективность вакцины против симптомов COVID-19 и может помочь спасти жизни наших героев-медработников, находящихся на передовой", - утверждает профессор Кетрин Норт.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 671 тысячу человек. От COVID-19 скончались около 30 тысяч инфицированных. 145 тысячам пациентов удалось вылечиться.В России коронавирусом заражены 1534 человека. От опасного недуга скончались 8 россиян, 64 пациентам удалось победить COVID-19.