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Найден способ быстро снять напряжение

Дыхательные упражнения

Порой чувство тревоги и напряжение может не покидать продолжительное время. Человек просто не может найти себе места и находится в глубоком стрессе. Однако существуют дыхательные методики, которые способны успокоить и расслабить центральную нервную систему, причем за очень короткий промежуток времени. Самым эффективным было признано дыхательное упражнение "4-7-8". Его рекомендуют делать сидя.
  1. Нужно сесть и положить расслабленные руки на бедра. Взгляд должен быть направлен вперед и незначительно расфокусирован. Рекомендуется слегка прикрыть веки и сосредоточиться на дыхании. Вдыхать нужно носом, а выдыхать через рот. Кончик языка следует расположить на небе за передними верхними зубами.
  2. Первый вдох необходимо делать около 4 секунд, чтобы воздух заполнил все лёгкие, включая их нижнюю часть. Затем рекомендуется задержать дыхание на 7 секунд и только после этого медленно выдыхать в течение 8 секунд. На выходе необходимо представить как стресс и напряжение выходят вместе с воздухом.
  3. Сделать краткую паузу около 2-3 секунд, не вдыхая и выдыхая, а затем повторить пункт 1 и 2.
Чтобы полностью избавиться от напряжения необходимо выполнять около 25-30 таких повторений.
Теги : напряжение, стресс, нервная система, дыхательные упражнения
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