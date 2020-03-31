Найден способ быстро снять напряжение

Нужно сесть и положить расслабленные руки на бедра. Взгляд должен быть направлен вперед и незначительно расфокусирован. Рекомендуется слегка прикрыть веки и сосредоточиться на дыхании. Вдыхать нужно носом, а выдыхать через рот. Кончик языка следует расположить на небе за передними верхними зубами. Первый вдох необходимо делать около 4 секунд, чтобы воздух заполнил все лёгкие, включая их нижнюю часть. Затем рекомендуется задержать дыхание на 7 секунд и только после этого медленно выдыхать в течение 8 секунд. На выходе необходимо представить как стресс и напряжение выходят вместе с воздухом. Сделать краткую паузу около 2-3 секунд, не вдыхая и выдыхая, а затем повторить пункт 1 и 2.

Чтобы полностью избавиться от напряжения необходимо выполнять около 25-30 таких повторений.