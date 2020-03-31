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Психолог советует плакать раз в неделю для избавления от стресса

Полезные свойства плача

Регулярное влияние стресса оказывает губительное влияние не только на психологической здоровье человека, но и на его физиологические процессы. Психологи утверждают, что каждому человеку периодически необходимо "сбрасывать" негативные эмоции. Для этого можно плакать раз в неделю.

Эффект плача много лет изучал японский ученый Хидфуми Йошида. Именно он заявил о том, что плач способствует разрешению конфликтов в семье и на работе.

"С помощью плача организм избавляется от токсинов, гормона стресса, и других нежелательных веществ, которые могут выделяться организмом во время стресса. В этом плане слезы защищают не только психику, но и физическое здоровье", - пояснил Йошида.

Сдерживание и переживание стресса глубоко внутри негативно влияет на психологическое состояние и может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, язвы желудка и гипертонии.
Теги : психология, плач, слезы, стресс
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