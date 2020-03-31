Сильный храп ухудшает память человека
Ученые объяснили, что храп во сне способствует ухудшению памяти с возрастом. Происходит это из-за того, что главной опасность ночного апноэ является кислородное голодание мозга, разрушающее клетки.
Исследователи доказали, что люди, подверженные сильному храпу, хуже запоминают имена своих коллег или адреса, где когда-то жили.
Австралийские специалисты нашли доказательство того, что апноэ с годами разрушает серое вещество в мозге и затрудняет вывод из него воспоминаний.
Сейчас исследователи продолжают изучать связь ночного храпа со старческим слабоумием и другими нарушениями мозга.
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