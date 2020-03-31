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Сильный храп ухудшает память человека

Как храп влияет на память

Ученые объяснили, что храп во сне способствует ухудшению памяти с возрастом. Происходит это из-за того, что главной опасность ночного апноэ является кислородное голодание мозга, разрушающее клетки. 

Исследователи доказали, что люди, подверженные сильному храпу, хуже запоминают имена своих коллег или адреса, где когда-то жили.

Австралийские специалисты нашли доказательство того, что апноэ с годами разрушает серое вещество в мозге и затрудняет вывод из него воспоминаний.

Сейчас исследователи продолжают изучать связь ночного храпа со старческим слабоумием и другими нарушениями мозга. 
Теги : сон, апное, храп, память, мозг
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