Сильный храп ухудшает память человека

Исследователи доказали, что люди, подверженные сильному храпу, хуже запоминают имена своих коллег или адреса, где когда-то жили.Австралийские специалисты нашли доказательство того, что апноэ с годами разрушает серое вещество в мозге и затрудняет вывод из него воспоминаний.Сейчас исследователи продолжают изучать связь ночного храпа со старческим слабоумием и другими нарушениями мозга.