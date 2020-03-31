Как делать разгрузочные дни: инструкция для "чайников"

Прежде всего, разгрузка не синоним голоданию. В такой день человек не должен отказываться от пищи вообще, просто количество потребляемых калорий не должно превышать 500. Выбирайте для этого пищу богатую белками и клетчаткой, учитывайте и то, что 1,5 литра воды в день должны стать нормой. Имейте ввиду, что в случае наличия проблем с органами ЖКТ необходимо проконсультироваться с врачом.Диетологи рекомендуют несколько вариантов разгрузки.крупа богата витаминами и пищевыми волокнами, которые усиленно чистят организм в целом и налаживают работу кишечника в частности. Тем не менее злоупотреблять гречкой не стоит, одного раза в неделю будет достаточно.более жесткий и особенно актуален после застолий. Это связано с тем, что продукт способствует выводу из организма токсинов и лишней жидкости.Обратите внимание наРазгрузку "на них"переносить достаточно просто. Лучше всего употреблять яблоки или грейпфруты. Первые богаты витаминами и антиоксидантами, а также положительно влияют на работу почек. Грейпфрут - кладезь витамина С и клетчатки, а еще его называют натуральным жиросжигателем.самые простые. Чувство голода в течение белкового дня беспокоит редко, да и выбор продуктов питания широчайший: рыба, мясо птицы, яичный белок, фасоль, творог. Всего приемов пищи должно быть 5, строго через каждые 4 часа, а порция не должна быть больше 200 г.