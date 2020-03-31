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Как делать разгрузочные дни: инструкция для "чайников"

Как правильно делать разгрузочные дни

Многолетние наблюдения диетологов говорят о том, что устраивать себе разгрузочные дни можно и нужно 1-2 раза в неделю. Но чтобы не навредить своему здоровью надо придерживаться некоторых правил.

Прежде всего, разгрузка не синоним голоданию. В такой день человек не должен отказываться от пищи вообще, просто количество потребляемых калорий не должно превышать 500. Выбирайте для этого пищу богатую белками и клетчаткой, учитывайте и то, что 1,5 литра воды в день должны стать нормой. Имейте ввиду, что в случае наличия проблем с органами ЖКТ необходимо проконсультироваться с врачом.

Диетологи рекомендуют несколько вариантов разгрузки.

Гречневый: крупа богата витаминами и пищевыми волокнами, которые усиленно чистят организм в целом и налаживают работу кишечника в частности. Тем не менее злоупотреблять гречкой не стоит, одного раза в неделю будет достаточно.

Кефирный день более жесткий и особенно актуален после застолий. Это связано с тем, что продукт способствует выводу из организма токсинов и лишней жидкости.

Обратите внимание на фрукты. Разгрузку "на них" переносить достаточно просто. Лучше всего употреблять яблоки или грейпфруты. Первые богаты витаминами и антиоксидантами, а также положительно влияют на работу почек. Грейпфрут - кладезь витамина С и клетчатки, а еще его называют натуральным жиросжигателем. 

Белковые дни самые простые. Чувство голода в течение белкового дня беспокоит редко, да и выбор продуктов питания широчайший: рыба, мясо птицы, яичный белок, фасоль, творог. Всего приемов пищи должно быть 5, строго через каждые 4 часа, а порция не должна быть больше 200 г.
Теги : питание, диета, разгрузочные дни
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