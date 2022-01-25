Число тяжелых пациентов с COVID-19 упал до шестимесячного минимума
В Англии количество людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких из-за коронавирусной инфекции, опустилось до минимума за 6 месяцев. При этом во время последней волны, вызванной штаммом Омикрон, оно оставалось практически неизменным.
Количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, в Англии упало до минимума за последние 6 месяцев. А это говорит о том, что резкий рост заболеваемости из-за штамма Омикрон не привел к такому же увеличению нагрузки на медицинские учреждения. К примеру, вчера на всей территории Англии 524 пациента с коронавирусом получали кислородную поддержку. Это самый низкий суточный показатель с середины июля прошлого года. Данная цифра приблизительно в 7 раз ниже, чем на пике второй волны в то же самое время год назад.
Сейчас во всех больницах Англии находятся 14 500 пациентов с коронавирусом, и это значит, что всего лишь 3,7% из них подключены к ИВЛ. Перед нами самый низкий показатель тяжёлых больных с момента начала пандемии, по сравнению с общим числом госпитализированных. Отметим, что эти цифры отмечаются на пиковых показателях суточной заболеваемости в стране, где ещё недавно в день фиксировалась по 150-170 тысяч заболевших. Даже сейчас в Англии по 80 000 положительных тестов на коронавирус каждый день, в среднем.
Вакцины, естественный иммунитет и относительно умеренная природа штамма Омикрон позволяют сглаживать тяжесть новой волны. Власти довольно уверенно смотрят на ситуацию в больницах и планируют уже с четверга на этой неделе отказаться от жестких ограничений. А к весне Борис Джонсон может и вовсе снять все существующие запреты, если, конечно, его самого не отправят в отставку за участие в нелегальных вечеринках в период карантина. Уже сейчас власти отказались от перевода британцев на удалённую работу и масочного режима в средних школах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Оставить комментарий